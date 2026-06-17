Опасная погода идет на Харьковщину: что ожидается
Опасная погода будет сегодня, 17 июня, в Харькове и области. Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
Так днем ожидается:
- по городу гроза, град и шквал, 15 — 20 м/с;
- по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала прогноз погоды на 17 июня. Так, в Харьковской области местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза. В целом будет держаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 25°. В Харькове также прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха составит 23 – 25°.
Читайте также: Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: плохая погода, погода, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасная погода идет на Харьковщину: что ожидается», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 07:10;