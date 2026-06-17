Live

Опасная погода идет на Харьковщину: что ожидается

Погода 07:10   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Опасная погода идет на Харьковщину: что ожидается

Опасная погода будет сегодня, 17 июня, в Харькове и области. Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Так днем ожидается:

  • по городу гроза, град и шквал, 15 — 20 м/с;
  • по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала прогноз погоды на 17 июня. Так, в Харьковской области местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза. В целом будет держаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 25°. В Харькове также прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха составит 23 – 25°.

Читайте также: Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
16.06.2026, 20:50
Сегодня 17 июня 2026: какой день в истории
Сегодня 17 июня 2026: какой день в истории
17.06.2026, 06:00
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области
16.06.2026, 19:54
Новости Харькова – главное 17 июня: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 17 июня: как прошла ночь
17.06.2026, 08:15
Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»
Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»
16.06.2026, 18:27
Харьков под атакой БпЛА – трое пострадавших, куда «прилетело» (дополнено)
Харьков под атакой БпЛА – трое пострадавших, куда «прилетело» (дополнено)
16.06.2026, 11:23

Новости по теме:

12.06.2026
Град и шквал: опасная погода будет днем на Харьковщине
01.06.2026
Опасная погода надвигается: град и гроза накроют Харьков и область сегодня
26.05.2026
Штормовое предупреждение: могут начаться проблемы со светом – что делать
25.05.2026
Гроза на Харьковщине будет до конца суток – синоптики
14.03.2026
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковщины синоптики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Опасная погода идет на Харьковщину: что ожидается», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасная погода будет сегодня, 17 июня, в Харькове и области. Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.".