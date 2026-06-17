Опасная погода идет на Харьковщину: что ожидается

Опасная погода будет сегодня, 17 июня, в Харькове и области. Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Так днем ожидается:

по городу гроза, град и шквал, 15 — 20 м/с;

по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала прогноз погоды на 17 июня. Так, в Харьковской области местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза. В целом будет держаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 25°. В Харькове также прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха составит 23 – 25°.