Дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 17 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза ⛈. В целом будет держаться переменная облачность ⛅️.

Ветер ожидают юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер ожидают юго-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13°, днем ​​температура воздуха прогреется до 23 – 25°.