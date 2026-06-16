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Дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области

Погода 19:54   16.06.2026
Оксана Якушко
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 17 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза ⛈. В целом будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают юго-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13°, днем ​​температура воздуха прогреется до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 19:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 17 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".