Дождь и гроза. Прогноз погоды на 17 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 17 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем возможна гроза ⛈. В целом будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают юго-западный, 9-14 м/с, днем местами возможны порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 20 до 25°.
В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают юго-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13°, днем температура воздуха прогреется до 23 – 25°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей, метеопрогноз, прогноз погоды;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 19:54;