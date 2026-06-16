Дощ і гроза. Прогноз погоди на 17 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 17 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧. Вдень місцями можлива гроза ⛈. Вдень триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують південно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями можливі пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 20 до 25°.

У Харкові ніч пройде без опадів. Вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер очікують південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень прогріється до 23 – 25°.