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Дощ і гроза. Прогноз погоди на 17 червня у Харкові й області

Погода 19:54   16.06.2026
Оксана Якушко
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 17 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 17 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧. Вдень місцями можлива гроза ⛈. Вдень триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують південно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями можливі пориви 💨 до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 20 до 25°.

 

У Харкові ніч пройде без опадів. Вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер очікують південно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень прогріється до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 19:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 17 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".