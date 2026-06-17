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Небезпечна погода йде на Харківщину: що очікується

Погода 07:10   17.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Небезпечна погода йде на Харківщину: що очікується

Небезпечна погода буде сьогодні, 17 червня, у Харкові та області. Про це повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Так вдень очікується:

  • по місту гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с;
  • по області грози, подекуди град, шквал, 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла прогноз погоди на 17 червня. Так, у Харківській області подекуди прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вдень можлива гроза. Загалом буде триматися мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 °. У Харкові прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря становитиме 23 – 25°.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечна погода буде сьогодні, 17 червня, у Харкові та області. Про це повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.".