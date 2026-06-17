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Що горіло на Харківщині після обстрілів, розповіли у ДСНС

Події 07:47   17.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що горіло на Харківщині після обстрілів, розповіли у ДСНС

Минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж, п’ять із них – почалися після ударів по регіону, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники гасили загоряння після обстрілів Чугуївського, Богодухівського, Харківської районів області та Харкова.

“У Харкові внаслідок одного з влучань ударного безпілотника по території цивільного підприємства у Холодногірському районі виникла пожежа. Крім того, у Основ’янському районі міста горіла трава на відкритій території. Силами підрозділів ДСНС загоряння оперативно ліквідовані”, – уточнили у ДСНС.

У Дергачах через удар ракети горів металевий контейнер на території підприємства. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, за добу співробітники ДСНС ліквідували три пожежі в екосистемах на загальній площі понад гектар.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 07:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж, п’ять із них – почалися після ударів по регіону, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".