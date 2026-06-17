Що горіло на Харківщині після обстрілів, розповіли у ДСНС
Минулої доби рятувальники загасили 14 пожеж, п’ять із них – почалися після ударів по регіону, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники гасили загоряння після обстрілів Чугуївського, Богодухівського, Харківської районів області та Харкова.
“У Харкові внаслідок одного з влучань ударного безпілотника по території цивільного підприємства у Холодногірському районі виникла пожежа. Крім того, у Основ’янському районі міста горіла трава на відкритій території. Силами підрозділів ДСНС загоряння оперативно ліквідовані”, – уточнили у ДСНС.
У Дергачах через удар ракети горів металевий контейнер на території підприємства. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, за добу співробітники ДСНС ліквідували три пожежі в екосистемах на загальній площі понад гектар.
Читайте також: Небезпечна погода йде на Харківщину: що очікується
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що горіло на Харківщині після обстрілів, розповіли у ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 07:47;