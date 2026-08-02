Оба пожара на терминале Новой почты под Харьковом уже локализовали (фото)

Как выглядел терминал Новой почты после попадания по нем двоих российских БпЛА, показали в ГСЧС.

Сегодня, 2 августа, россияне атаковали территорию почтового терминала и автотранспортного предприятия. Возникли две очага пожаров. Горели грузовики, прицепы, контейнеры и оборудование.

Во время тушения пожара на территории почтового терминала спасатели обнаружили тело погибшего человека.

На местах происшествия под угрозой повторных ударов работали спасатели ГСЧС и Песочинской местной пожарной команды. Все очаги пожаров уже ликвидировали.

Как писала ранее МГ «Объектив», удар по Новой почты произошел в пригороде Харькова около 10:35 2 августа. В результате двух попаданий разрушен терминал Новой почты в Харьковской области. На месте удара нашли тело погибшего.