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Ограбил дом и ранил копа – злоумышленнику «светит» до 10 лет

Происшествия 18:10   02.08.2026
Оксана Якушко
Ограбил дом и ранил копа – злоумышленнику «светит» до 10 лет

48-летний злоумышленник влез в усадьбу и похитил более 9 тысяч гривен, а когда его пытались задержать, ранил копа выстрелом из газового пистолета, сообщает Нацполиция. 

30 июля произошло ограбление дома в селе Боровая. Потерпевшая рассказала полицейским, что из ее дома похитили деньги, но она успела увидеть мужчину, бежавшего из ее дома.

Следователи установили, что 48-летний житель города Змиев дождался, пока владелица уедет из дома, перелез через забор, отжал окно и залез в дом. В ящике он нашел 9090 гривен, которые и похитил. В это время хозяйка неожиданно вернулась домой. Увидев женщину, вор выбежал из дома с похищенными средствами и скрылся.

В тот же день следователи установили, где находится злоумышленник. Правоохранители требовали предъявить документы, в ответ мужчина попытался скрыться: он выстрелил из газового пистолета в сторону одного из копов, ранив его в бедро.

Правонарушителя задержали, ему сообщили о подозрении в грабеже и насилии в отношении полицейского. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 18:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летний злоумышленник влез в усадьбу и похитил более 9 тысяч гривен, а когда его пытались задержать, ранил копа выстрелом из газового пистолета, сообщает Нацполиция. ".