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Пограбував будинок і поранив копа – зловмиснику «світить» до 10 років

Події 18:10   02.08.2026
Оксана Якушко
Пограбував будинок і поранив копа – зловмиснику «світить» до 10 років

48-річний зловмисник вліз у садибу і викрав понад 9 тисяч гривень, а коли його намагалися затримати, поранив копа пострілом із газового пістолета, повідомляє Нацполіція. 

30 липня сталося пограбування будинку в селі Борова. Потерпіла розповіла поліціянтам, що з її оселі викрали гроші, що вона встигла побачити чоловіка, який тікав із її будинку.

Слідчі встановили, що 48-річний мешканець міста Зміїв дочекався, поки власниця поїде з дому, переліз через паркан, відтиснув вікно та заліз до будинку. У шухляді він знайшов 9090 гривень, які й викрав. У цей час господарка несподівано повернулася додому. Побачивши жінку, злодій вибіг з будинку з викраденими коштами та втік.

Того ж дня слідчі встановили, де перебуває зловмисник. Правоохоронці вимагали пред’явити документи, у відповідь чоловік спробував утекти: він здійснив постріл із газового пістолета в бік одного з копів, поранивши його в стегно.

Правопорушника затримали, йому повідомили про підозру у грабіжу та насильство щодо поліціянта. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 18:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річний зловмисник вліз у садибу і викрав понад 9 тисяч гривень, а коли його намагалися затримати, поранив копа пострілом із газового пістолета, повідомляє Нацполіція. ".