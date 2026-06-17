«Прилет» около гаражей в Богодухове – пострадали четыре человека

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 16 июня около 20:00 российский беспилотник типа «Молния» ударил по территории около гаражей в Богодухове.

В результате «прилета» пострадали четыре человека. Все они находились вблизи места удара. Это две женщины 44-х и 32-х лет, а также 20-летний и 64-летний мужчины. У всех диагностировали острую реакцию на стресс.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.