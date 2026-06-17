Live

“Приліт” біля гаражів у Богодухові – постраждали чотири особи

Події 09:15   17.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Приліт” біля гаражів у Богодухові – постраждали чотири особи

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 16 червня близько 20:00 російський безпілотник типу “Молния” вдарив по території біля гаражів у Богодухові.

Внаслідок “прильоту” постраждали чотири особи. Усі вони були поблизу місця удару. Це дві жінки 44-х та 32-х років, а також 20-річний та 64-річний чоловіки. У всіх діагностували гостру реакцію на стрес.

“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Читайте також: За минулу добу на Харківщині постраждали 11 людей через удари РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
З Харкова до Дніпра за чотири години: УЗ запустила новий поїзд
З Харкова до Дніпра за чотири години: УЗ запустила новий поїзд
17.06.2026, 10:05
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії
17.06.2023, 06:00
Минулої доби на Харківщині постраждали 11 людей через удари РФ
Минулої доби на Харківщині постраждали 11 людей через удари РФ
17.06.2026, 08:47
“Приліт” біля гаражів у Богодухові – постраждали чотири особи
“Приліт” біля гаражів у Богодухові – постраждали чотири особи
17.06.2026, 09:15
Новини Харкова – головне 17 червня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 17 червня: як минула ніч
17.06.2026, 08:15
Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно
Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно
17.06.2026, 09:40

Новини за темою:

16.06.2026
Дев’ять разів намагалися прорватися окупанти за добу на Харківщині
15.06.2026
За добу постраждали 24 особи, загиблих – п’ятеро: наслідки ударів РФ
15.06.2026
Де атакував ворог на Харківщині – дані Генштабу
12.06.2026
Складніша ситуація на півночі – Генштаб про бої в Харківській області
10.06.2026
На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Приліт” біля гаражів у Богодухові – постраждали чотири особи», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі встановили, що 16 червня близько 20:00 російський безпілотник типу “Молния” вдарив по території біля гаражів у Богодухові.".