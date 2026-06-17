“Приліт” біля гаражів у Богодухові – постраждали чотири особи
У Харківській облпрокуратурі встановили, що 16 червня близько 20:00 російський безпілотник типу “Молния” вдарив по території біля гаражів у Богодухові.
Внаслідок “прильоту” постраждали чотири особи. Усі вони були поблизу місця удару. Це дві жінки 44-х та 32-х років, а також 20-річний та 64-річний чоловіки. У всіх діагностували гостру реакцію на стрес.
“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 09:15;