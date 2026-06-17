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Минулої доби на Харківщині постраждали 11 людей через удари РФ

Події 08:47   17.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Минулої доби на Харківщині постраждали 11 людей через удари РФ

Харків та дев’ять населених пунктів області обстріляв ворог за минулу добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У м. Харків постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка; у м. Богодухів постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років; у с. Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка. Біля с. Петрівка Золочівської громади внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої зазнав поранень 60-річний чоловік“, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • КАБ;
  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • вісім БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 08:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та дев’ять населених пунктів області обстріляв ворог за минулу добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".