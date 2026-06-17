Минулої доби на Харківщині постраждали 11 людей через удари РФ
Харків та дев’ять населених пунктів області обстріляв ворог за минулу добу, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка; у м. Богодухів постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років; у с. Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка. Біля с. Петрівка Золочівської громади внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої зазнав поранень 60-річний чоловік“, – пише Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- КАБ;
- сім БпЛА типу “Герань-2”;
- вісім БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 08:47;