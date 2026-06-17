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За минувшие сутки на Харьковщине пострадали 11 человек из-за ударов РФ

Происшествия 08:47   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
За минувшие сутки на Харьковщине пострадали 11 человек из-за ударов РФ

Харьков и девять населенных пунктов области обстрелял враг за минувшие сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В Харькове пострадали мужчины 67, 44, 53 лет и 66-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали мужчины 70, 64, 20 лет и женщины 55, 45, 32 лет; в с. Бережное Волчанской общины получили ранения 68-летняя женщина. Возле с. Петровка Золочевской общины в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве получил ранения 60-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • КАБ;
  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • восемь БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 08:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и девять населенных пунктов области обстрелял враг за минувшие сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. ".