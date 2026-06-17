За минувшие сутки на Харьковщине пострадали 11 человек из-за ударов РФ

Харьков и девять населенных пунктов области обстрелял враг за минувшие сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали мужчины 67, 44, 53 лет и 66-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали мужчины 70, 64, 20 лет и женщины 55, 45, 32 лет; в с. Бережное Волчанской общины получили ранения 68-летняя женщина. Возле с. Петровка Золочевской общины в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве получил ранения 60-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

ракета (тип устанавливается);

КАБ;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

восемь БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

десять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.