Где на Харьковщине атаковали россияне: данные Генштаба на 08:00
Десяток боев было на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз около Охримовки, Гранова, Избицкого и Зыбино.
На Купянском – ВСУ отбили четыре штурма врага в районе Подолов и Боровской Андреевки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – уточнили в ГШ.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 08:10;