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Где на Харьковщине атаковали россияне: данные Генштаба на 08:00

Украина 08:10   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где на Харьковщине атаковали россияне: данные Генштаба на 08:00

Десяток боев было на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться шесть раз около Охримовки, Гранова, Избицкого и Зыбино.

На Купянском – ВСУ отбили четыре штурма врага в районе Подолов и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – уточнили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десяток боев было на Харьковщине в течение минувших суток, пишут в Генштабе ВСУ.".