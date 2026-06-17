Де на Харківщині атакували росіяни: дані Генштабу на 08:00
Десяток боїв було на Харківщині протягом минулої доби, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися шість разів біля Охрімівки, Гранова, Ізбицького та Зибиного.
На Куп’янському – ЗСУ відбили чотири штурми ворога в районі Подолів та Борівської Андріївки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ“, – уточнюють у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 08:10;