У мужчины украли деньги, полученные как помощь за гибель сына

О событии, произошедшем в селе Высокополье на Богодуховщине, рассказали в Харьковской облпрокуратуре. По данным следствия, 19-летняя девушка украла у отца погибшего украинского воина больше 50 тысяч гривен. Эти деньги он получил от государства в качестве помощи после гибели сына.

В прокуратуре установили: подозреваемая приходила к потерпевшему домой, чтобы помогать с уборкой и другими бытовыми делами. В один день девушка тайно получила реквизиты банковской карты мужчины и привязала ее к своему электронному кошельку.

«Получив полный доступ к счету потерпевшего, где тот хранил выплаты за павшего сына, решила устроить шоппинг: сначала приобрела товары на одном из маркетплейсов, а затем заказала в интернет-магазине ноутбук. Впоследствии фигурантка обогатилась и наличными. Во время одного из визитов она незаметно вытащила из рюкзака мужчину 300 долларов США», – пишут правоохранители.

За это время, отметили в прокуратуре, подозреваемая успела украсть у мужчины более 50 тысяч гривен.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области ей сообщено о подозрении по фактам несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 1 ст. 361 УК Украины) и кражи, совершенной повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины)», – добавили в сообщении.