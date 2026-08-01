Live

У мужчины украли деньги, полученные как помощь за гибель сына

Происшествия 12:45   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
У мужчины украли деньги, полученные как помощь за гибель сына

О событии, произошедшем в селе Высокополье на Богодуховщине, рассказали в Харьковской облпрокуратуре. По данным следствия, 19-летняя девушка украла у отца погибшего украинского воина больше 50 тысяч гривен. Эти деньги он получил от государства в качестве помощи после гибели сына. 

В прокуратуре установили: подозреваемая приходила к потерпевшему домой, чтобы помогать с уборкой и другими бытовыми делами. В один день девушка тайно получила реквизиты банковской карты мужчины и привязала ее к своему электронному кошельку.

«Получив полный доступ к счету потерпевшего, где тот хранил выплаты за павшего сына, решила устроить шоппинг: сначала приобрела товары на одном из маркетплейсов, а затем заказала в интернет-магазине ноутбук. Впоследствии фигурантка обогатилась и наличными. Во время одного из визитов она незаметно вытащила из рюкзака мужчину 300 долларов США», – пишут правоохранители.

За это время, отметили в прокуратуре, подозреваемая успела украсть у мужчины более 50 тысяч гривен.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области ей сообщено о подозрении по фактам несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 1 ст. 361 УК Украины) и кражи, совершенной повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины)», – добавили в сообщении.

Читайте также: Харьков атаковал реактивный «Шахед» в субботу утром

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 1 августа 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 августа 2026: какой праздник и день в истории
01.08.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
01.08.2026, 12:55
Харьков атаковал реактивный «Шахед» в субботу утром
Харьков атаковал реактивный «Шахед» в субботу утром
01.08.2026, 11:20
Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля
Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля
31.07.2026, 20:36
Баллистикой атаковал враг ночью Киев: девять погибших, десятки пострадавших
Баллистикой атаковал враг ночью Киев: девять погибших, десятки пострадавших
01.08.2026, 07:45
Спасатели показали, по какой заправке ударили накануне вечером россияне
Спасатели показали, по какой заправке ударили накануне вечером россияне
01.08.2026, 09:56

Новости по теме:

01.08.2026
Синегубов: за сутки на Харьковщине шесть пострадавших
01.08.2026
ГСЧС: FPV атаковал в Харькове АЗС, пожары после ударов бушевали и в области
01.08.2026
Россияне пытались прорваться на Харьковщине 17 раз, все атаки на севере
31.07.2026
Нападал на женщин в огородах и на улицах Лозовой: суд вынес приговор рецидивисту
31.07.2026
Инвалидность за $20 000: на Харьковщине задержали «помощника уклонистов»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «У мужчины украли деньги, полученные как помощь за гибель сына», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эти деньги он получил от государства в качестве помощи после гибели сына. ".