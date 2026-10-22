По ринку в Лозовій вдарила РФ: є загиблі та постраждалі

22 жовтня окупанти атакували ринок у місті Лозова на Харківщині.

Доповнено о 12:36. До 17 росла кількість постраждалих від російського удару в Лозовій, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

12:23. “За попередніми даними, відомо про двох загиблих людей і 11 постраждалих”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Лозової Сергій Зеленський близько 12:00 повідомляв, що громада перебуває під ворожою атакою.

Нагадаємо, близько 12:00 у Харкові також було чутно вибух. Влучання зафіксували в Основʼянському районі. Попередньо, під ударом опинився приватний сектор, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. Моніторингові канали попереджали про реактивний БпЛА, що летів у бік міста.