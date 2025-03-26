Как молодежи Харьковщины помогают стать увереннее в своем будущем
ОО «Платформа перемен» запустила проект поддержки молодежи на Харьковщине в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уже более 300 человек посетили тренинги в рамках проекта «Образование и поддержка молодежи в условиях чрезвычайных ситуаций», запущенного общественной организацией «Платформа перемен» в декабре 2024 года. Целью проекта является предоставление комплексной поддержки молодежи, проживающей на прифронтовых территориях Харьковщины, через образовательные, психологические, социальные мероприятия, а также мероприятия по безопасности.
Проект реализуется в рамках программы EMPOWER, финансируемой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) совместно с Европейским Союзом и реализуется GIZ Ukraine.
Что предусматривает проект?
Программа сосредоточена на решении наиболее насущных проблем молодежи, которая сталкивается с вызовами войны:
1. Психологическая поддержка и социализация: организация 90 мероприятий, включая арт-терапию, хибуки-терапию, развлекательные программы и групповые сессии. Молодежь также получит специальных собак-обнимашек, которые являются частью терапии.
2. Повышение уровня безопасности: проведение 15 учебных сессий по противоминной безопасности и правилам обращения с взрывоопасными предметами.
3. Обучение по оказанию первой медицинской помощи: участники проекта пройдут тренинги, где не только получат знания, но и смогут воспользоваться турникетами.
4. Противодействие дезинформации: серия из 15 образовательных мероприятий для развития навыков критического мышления и анализа информации.
Почему это важно?
Проект направлен на поддержку молодежи, которая больше всего страдает от последствий войны. Участники получат необходимые знания, практические навыки, психологическую помощь и возможность социализации, что будет способствовать их восстановлению и адаптации к жизни в условиях войны.
«Мы стремимся обеспечить молодежь Харьковщины необходимыми инструментами для психологического восстановления, социализации и безопасности. Этот проект поможет им не только преодолеть вызовы сегодняшнего дня, но и стать более уверенными в своем будущем», — отметила координатор ОО «Платформа перемен».
«Поддержка местных НГО в Украине во время войны чрезвычайно важна, поскольку они знают, как реагировать на потребности своих громад. Эти организации глубоко понимают местный контекст, знают, как оказать необходимую помощь и услуги людям, которые находятся в местах, куда иногда трудно добраться. Наши партнеры-исполнители реагируют не только на немедленные потребности, а предлагают постоянную поддержку и помощь, что дает людям ощущение стабильности и надежды», — подчеркнул Вольфганг Ессен, директор проекта EMPOWER.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 12:44;
Корреспондент Алевтина Семенова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОО «Платформа перемен» запустила проект поддержки молодежи на Харьковщине в условиях чрезвычайных ситуаций.".