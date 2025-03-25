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Работа в Харькове и области: где обещают бронирование и стабильную зарплату

Общество 15:26   25.03.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: где обещают бронирование и стабильную зарплату

КП «Харьковспецстрой» и АО «Харьковоблэнерго» приглашают на работу и опубликовали актуальные вакансии.

В КП в Харькове нужны кровельщики, дорожные рабочие, маляры, штукатуры, электрогазосварщики и разнорабочие, передает Харьковский горсовет.

«Работникам предприятия предлагается стабильная заработная плата, полный социальный пакет, возможность бронирования», — отметили в мэрии.

Детали – по телефонам: (098) 466-83-53, (067) 575-14-48.

В АО «Харьковоблэнерго» актуальные вакансии:

в областном центре — машинист экскаватора одноковшового, машинист баровой установки, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, техник, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, облицовщик-плиточник, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов 5 разряда, маляр, столяр строительный, уборщик территорий,

в области — водитель автотранспортных средств (г. Харьков, пос. Эсхар, Богодуховский район), инженер службы диагностики, изоляции, защиты от перенапряжений (г. Берестин), электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (пос. Эсхар).

Обращаться по телефонам: 740-11-85, 740-13-30, 740-10-90 (пн-чт с 8:00 до 17:00, пт – с 8:00 до 15:45, перерыв 12:00-12:45).

Напомним, ранее работу молодым людям предлагали в СКП «Харьковзеленстрой». Пресс-секретарь предприятия Андрей Кравченко в комментарии МГ «Объектив» отметил: средний возраст озеленителей, которые работают в Харькове, — более 50 лет. Зарплата на предприятии зависит от разряда. За самый высокий, пятый, платят более 20 тысяч гривен. Там тоже обещают бронирование.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 15:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковспецстрой» и АО «Харьковоблэнерго» приглашают на работу и опубликовали актуальные вакансии.".