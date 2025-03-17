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«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают

Общество 14:46   17.03.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают

Нехватку кадров фиксируют в СКП «Харьковзеленстрой». Говорят: это главная проблема.

«Средний возраст людей, работающих сейчас здесь у нас «в поле», – более 50 лет. Поэтому обращаюсь ко всем молодым людям, которые хотят себя применить в зеленом хозяйстве, приходите к нам, чтобы вместе озеленить наш город», — сказал пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко корреспонденту МГ ​​«Объектив».

Он также отметил, что мужчинам предоставляют бронирование. На работу приглашают и женщины.

«Конечно, какую-нибудь тяжелую работу женщина не будет выполнять, мы ей этого не поручим. Но, тем не менее, если девушка захочет научиться на того же пильщика и она пройдет курсы и будет этим специалистом, то почему нет», — отметил Кравченко.

Зарплата зависит от разряда. За самый высокий, пятый, обещают более 20 тысяч гривен.

«Тут главное у нас не самая высокая зарплата, но мы обеспечиваем социальные выплаты, у нас работники имеют льготы на оплату коммунальных услуг, обеспечиваются формой, обеспечиваются одеждой, обувью. Мы все создаем для того, чтобы человек, пришедший создавать красоту в городе, был полностью обеспечен всем для этого нужным, как в бытовом смысле, так и в профессиональном», — подчеркнули в КП.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нехватку кадров фиксируют в СКП «Харьковзеленстрой». Говорят: это главная проблема.".