В Харькове – обрезка деревьев: что возмущает горожан, по каким нормам работают

В Харькове идет санитарная обрезка деревьев. В частности, коммунальщики сосредоточены на ликвидации аварийных деревьев и сухостоя в городе.

«Это именно санитарная обрезка, то есть, мы убираем сухостой, аварийные деревья, которые могут угрожать безопасности жителей, посетителей наших парков. В своей работе мы регламентируемся действующим законодательством, а именно существует приказ №105 Министерства ЖКХ, где урегулирована вся деятельность наша в обращении в городе с зелеными насаждениями. И отходить от норм этого законодательства, ну мы просто не имеем права», — сказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

Он также рассказал, что возмущает харьковчан, когда в городе начинается обрезка деревьев.

«Если говорить о том, что больше всего вызывает возмущение у людей, это те же тополя, или какие-то ивы, которые срезают, что называется под «пенек». Опять же, согласно этим нормам о санитарной обрезке, есть как раз такая норма, что до самого «пенька» можно осуществлять путем спиливания стволов деревьев: береза, ива белая, граб, липа, тополя и т.д. Эта операция влечет за собой быстрый рост корневой поросли. Отмечаю, что оставлять дерево в аварийном состоянии, прежде всего, опасно для самих харьковчан. И они нам не поблагодарят, когда, не дай Бог, ветка упадет и кого-то травмирует. Те же люди, которые сейчас кричали, что нельзя обрезать дерево, начали кричать: «Чего его не обрезали?». Мы с этим сталкивались на раз и поэтому лучше мы уберем это аварийное дерево, вылечим больное дерево и сохраним», – пояснил Кравченко.

Он также отметил: если большое количество сухих веток на дереве превышает определенный показатель, то насаждение подается на экологическую комиссию как такое, что должны снести.

«Если количество этих сухих веток незначительно, то можно их обрезать, тогда дерево лишится, скажем так, обузы и будет уже расцветать», — отметил Кравченко.

По его данным, сейчас почти в каждом уголке Харькова есть деревья, которые считаются аварийными, требующими либо санитарной обрезки, либо полного сноса.

Кравченко также заявил, что после санитарной обрезки должны провести омолаживающую. Однако это сделают если успеют.

«Потому, что пора омолаживающей обрезки длится сейчас полтора месяца лишь до того, пока почки начнут распускаться. Если успеем, то будет омолаживающая обрезка», — добавили в «Харьковзеленстрое».