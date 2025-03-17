У Харкові – обрізка дерев: що обурює містян і за якими нормами працюють (фото)

У Харкові триває санітарна обрізка дерев. Зокрема, комунальники зосереджені на ліквідуванні аварійних дерев та сухостою в місті.

«Це саме санітарна обрізка, тобто ми прибираємо сухостій, аварійні дерева, які можуть загрожувати безпеці мешканців, відвідувачів наших парків. В своїй роботі ми регламентуємося чинним законодавством, а саме існує наказ №105 Міністерства ЖКГ, де врегламентована вся діяльність наша в поводженні в місті з зеленими насадженнями. І відходити від норм цього законодавства, ну ми просто не маємо права», – сказав МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

Він також розповів, що саме обурює харків’ян, коли у місті починається обрізка дерев.

«Якщо говорити про найбільше таке, що викликає обурення у людей, це ті самі тополі, чи якісь верби, які зрізають, що називається під «пеньок». Знов-таки, згідно з цими нормами про санітарне обрізання, є якраз така норма, що до самого «пенька» можна здійснювати шляхом спилювання стовбурів дерев: береза, верба біла, граб, липа, тополі тощо. Ця операція спричиняє швидкий ріст кореневої порослі. Наголошую, що залишати дерево в аварійному стані, перш за все, небезпечно для самих харків’ян. І вони нам не подякують, коли, не дай Боже, гілка впаде, когось травмує. Ті самі люди, які зараз кричали, що не можна обрізати дерево, почали б кричати: «Чого його не обрізали?». Ми з цим стикалися на раз і тому краще ми приберемо це аварійне дерево, вилікуємо хворе дерево і збережемо», – пояснив Кравченко.

Він також зазначив: якщо велика кількість сухих гілок на дереві перевищує певний показник, то насадження подається на екологічну комісію як таке, що має бути знесеним.

«Якщо кількість цих сухих гілок незначна, то можна їх обрізати, тоді дерево позбавиться, скажімо так, тягаря і буде вже розквітати», – зазначив Кравченко.

За його даними, наразі майже в кожному куточку Харкова є дерева, які вважаються аварійними, що потребують або санітарної обрізки або повного знесення.

Кравченко також заявив, що після санітарної обрізки мають провести омолоджувальну. Однак, це зроблять якщо встигнуть.

«Бо пора омолоджувальної обрізки триває зараз півтора місяця лише до того, поки бруньки почнуть розпускатися. Якщо встигнемо, то буде омолоджувальна обрізка», – додали у «Харківзеленбуді».