В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)

В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Как объяснили в КП, это сделали в связи с усилением ветра. Традиционный флаг заменили на специальное штормовое полотнище меньшего размера.

Отметим, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждали, что 4 марта в Харьковской области ветер будет юго-западный – 7-12 м/с, днем ​​по области местами порывы до 15-20 м/с.

Напомним, замена полотнища государственного флага Украины на главном флагштоке Харькова – это стандартные работы перед или после урагана, объясняла МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. Она отмечала: в Харькове существует два варианта полотнищ государственного флага.