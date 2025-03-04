В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
Как объяснили в КП, это сделали в связи с усилением ветра. Традиционный флаг заменили на специальное штормовое полотнище меньшего размера.
Отметим, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждали, что 4 марта в Харьковской области ветер будет юго-западный – 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.
Напомним, замена полотнища государственного флага Украины на главном флагштоке Харькова – это стандартные работы перед или после урагана, объясняла МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. Она отмечала: в Харькове существует два варианта полотнищ государственного флага.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, флаг, шторм;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".