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Ночью оккупанты обстреляли коммунальное предприятие в Боровой – Синегубов

Происшествия 08:49   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью оккупанты обстреляли коммунальное предприятие в Боровой – Синегубов Фото: Елена Нагорная

Об обстрелах, которые зафиксировали в течение суток, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 17:20 «прилет» зафиксировали в селе Алексеевка Лозовского района. За пределами населенного упала ракета, обошлось без пострадавших.

«22:20 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая, ул. Почтовая, 3. В результате падения БпЛА (тип устанавливается) поврежден фасад и остекление здания коммунального предприятия», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Ночью оккупанты обстреляли коммунальное предприятие в Боровой – Синегубов
Ночью оккупанты обстреляли коммунальное предприятие в Боровой – Синегубов
04.03.2025, 08:49

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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 08:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах, которые зафиксировали в течение суток, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".