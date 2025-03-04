Ночью оккупанты обстреляли коммунальное предприятие в Боровой – Синегубов

Об обстрелах, которые зафиксировали в течение суток, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 17:20 «прилет» зафиксировали в селе Алексеевка Лозовского района. За пределами населенного упала ракета, обошлось без пострадавших.

«22:20 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая, ул. Почтовая, 3. В результате падения БпЛА (тип устанавливается) поврежден фасад и остекление здания коммунального предприятия», – добавил начальник ХОВА.