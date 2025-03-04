Ночью оккупанты обстреляли коммунальное предприятие в Боровой – Синегубов
Фото: Елена Нагорная
Об обстрелах, которые зафиксировали в течение суток, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 17:20 «прилет» зафиксировали в селе Алексеевка Лозовского района. За пределами населенного упала ракета, обошлось без пострадавших.
«22:20 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая, ул. Почтовая, 3. В результате падения БпЛА (тип устанавливается) поврежден фасад и остекление здания коммунального предприятия», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью оккупанты обстреляли коммунальное предприятие в Боровой – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 08:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах, которые зафиксировали в течение суток, проинформировал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".