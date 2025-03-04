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Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине

Украина 08:12   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине

О боях на Харьковском и Купянском направлении, обстрелах, а также потерях оккупантов сообщили утром 4 марта в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки на Харьковском направлении россияне атаковали позиции СОУ дважды в районе Бочково. На Купянском – также зафиксировали два боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Ивановка», – пишут в ГШ.

В течение суток оккупанты обстреляли позиции ВСУ более пяти тысяч раз, а также применили 2638 дронов-камикадзе.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, обстрелах, а также потерях оккупантов сообщили утром 4 марта в Генштабе ВСУ.".