Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине

О боях на Харьковском и Купянском направлении, обстрелах, а также потерях оккупантов сообщили утром 4 марта в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки на Харьковском направлении россияне атаковали позиции СОУ дважды в районе Бочково. На Купянском – также зафиксировали два боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Ивановка», – пишут в ГШ.

В течение суток оккупанты обстреляли позиции ВСУ более пяти тысяч раз, а также применили 2638 дронов-камикадзе.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, таковы: