Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине
О боях на Харьковском и Купянском направлении, обстрелах, а также потерях оккупантов сообщили утром 4 марта в Генштабе ВСУ.
За минувшие сутки на Харьковском направлении россияне атаковали позиции СОУ дважды в районе Бочково. На Купянском – также зафиксировали два боя.
«Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Ивановка», – пишут в ГШ.
В течение суток оккупанты обстреляли позиции ВСУ более пяти тысяч раз, а также применили 2638 дронов-камикадзе.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, таковы:
Читайте также: Смертельные пожары в Харькове и области: за сутки погибли две женщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 08:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, обстрелах, а также потерях оккупантов сообщили утром 4 марта в Генштабе ВСУ.".