Понад п’ять тисяч разів обстріляла РФ позиції ЗСУ, ситуація на Харківщині
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, обстріли, а також втрати окупантів повідомили вранці 4 березня у Генштабі ЗСУ.
Минулої доби на Харківському напрямку росіяни атакували позиції СОУ двічі в районі Бочкового. На Куп’янському – також зафіксували два бої.
“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка”, – пишуть у ГШ.
Протягом доби окупанти обстріляли позиції ЗСУ понад п’ять тисяч разів, а також застосували 2638 дронів-камікадзе.
Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 08:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, обстріли, а також втрати окупантів повідомили вранці 4 березня у Генштабі ЗСУ.".