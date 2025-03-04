Понад п’ять тисяч разів обстріляла РФ позиції ЗСУ, ситуація на Харківщині

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку, обстріли, а також втрати окупантів повідомили вранці 4 березня у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби на Харківському напрямку росіяни атакували позиції СОУ двічі в районі Бочкового. На Куп’янському – також зафіксували два бої.

“Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка”, – пишуть у ГШ.

Протягом доби окупанти обстріляли позиції ЗСУ понад п’ять тисяч разів, а також застосували 2638 дронів-камікадзе.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, такі: