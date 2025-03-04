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Смертельні пожежі в Харкові та області: за добу загинули дві жінки

Події 07:54   04.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Смертельні пожежі в Харкові та області: за добу загинули дві жінки

Загалом протягом доби в Харкові та області сталося десять пожеж, жодна з них не була пов’язана з російськими обстрілами.

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області нагадали, що напередодні вранці побутова пожежа сталася у Салтівському районі Харкова.

“Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що в двоповерховому будинку на другому поверсі в квартирі горіли домашні речі на площі 10 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 67-річної жінки. Співробітниками ДСНС було евакуйовано 5 осіб. Локалізація вогню відбулась о 12:15, ліквідація – о 13:54. На місці події працювало 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. Причина виникнення займання наразі встановлюється”, – уточнили у ДСНС.

Ще одна побутова пожежа розпочалася вже вночі в Боровій Ізюмського району. У селищі спалахнув приватний будинок, на місці події рятувальники знайшли тіло жінки. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 07:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби в Харкові та області сталося десять пожеж, жодна з них не була пов’язана з російськими обстрілами.".