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Смертельные пожары в Харькове и области: за сутки погибли две женщины

Происшествия 07:54   04.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Смертельные пожары в Харькове и области: за сутки погибли две женщины

Всего в течение суток в Харькове и области произошло десять пожаров, ни один из них не был связан с российскими обстрелами.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напомнили, что накануне утром бытовой пожар произошел в Салтовском районе Харькова.

«Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС установили, что в двухэтажном доме на втором этаже в квартире горели домашние вещи на площади 10 м. кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 67-летней женщины. Сотрудниками ГСЧС были эвакуированы 5 человек. Локализация огня произошла в 12:15, ликвидация — в 13:54. На месте происшествия работало 14 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС. Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается», – отметили в ГСЧС.

Еще один бытовой пожар начался уже ночью в Боровой Изюмского района. В поселке загорелся частный дом, на месте происшествия спасатели нашли тело женщины. Причина возникновения загорания на данный момент устанавливается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 07:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток в Харькове и области произошло десять пожаров, ни один из них не был связан с российскими обстрелами.".