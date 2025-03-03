«Прилет» в пятиэтажку в Харькове: бойцы ГСЧС разбирали конструкции (фото)
Чрезвычайники сегодня разбирали аварийные конструкции жилой пятиэтажки в Киевском районе Харькова, в которую вечером 2 марта влетел российский беспилотник.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что верхние этажи дома получили значительные повреждения.
«Чтобы минимизировать риски, спасатели оперативно провели работы по демонтажу аварийных конструкций. К операции привлекли верхолазов, спецтехнику из Харьковского и Черкасского гарнизонов. Особое внимание уделили устранению наиболее опасных элементов фасада, которые могли угрожать людям», — рассказали чрезвычайники.
Как сообщали в областной прокуратуре, 2 марта около 22:15 российский беспилотник ударил по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова. БпЛА попал в квартиру на пятом этаже. К счастью, в доме никто не находился. Пострадали восемь человек. У трех женщин, двоих мужчин и 6-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. У 21-летнего жителя ожог шеи, а мужчина 58 лет получил ранение лица. По подсчетам мэрии, повреждены пять домов, вылетело более 180 окон.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пятиэтажка;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайники сегодня разбирали аварийные конструкции жилой пятиэтажки в Киевском районе Харькова, в которую вечером 2 марта влетел российский беспилотник.".