«Прилет» в пятиэтажку в Харькове: бойцы ГСЧС разбирали конструкции (фото)

Чрезвычайники сегодня разбирали аварийные конструкции жилой пятиэтажки в Киевском районе Харькова, в которую вечером 2 марта влетел российский беспилотник.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что верхние этажи дома получили значительные повреждения.

«Чтобы минимизировать риски, спасатели оперативно провели работы по демонтажу аварийных конструкций. К операции привлекли верхолазов, спецтехнику из Харьковского и Черкасского гарнизонов. Особое внимание уделили устранению наиболее опасных элементов фасада, которые могли угрожать людям», — рассказали чрезвычайники.

Как сообщали в областной прокуратуре, 2 марта около 22:15 российский беспилотник ударил по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова. БпЛА попал в квартиру на пятом этаже. К счастью, в доме никто не находился. Пострадали восемь человек. У трех женщин, двоих мужчин и 6-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. У 21-летнего жителя ожог шеи, а мужчина 58 лет получил ранение лица. По подсчетам мэрии, повреждены пять домов, вылетело более 180 окон.

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