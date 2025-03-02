В Харькове прогремел взрыв: Терехов сообщил, что БпЛА влетел в многоэтажку

Взрыв прогремел в Харькове около 22:00 2 марта.

Мэр Игорь Терехов написал в Telegram, что, предварительно, БпЛА типа «Шахед» ударил по центральной части города.

Спустя несколько минут он добавил, что российский дрон попал в многоэтажку, на одном из этажей начался пожар.

Удар пришелся по жилому многоквартирному дому в Киевском районе. Относительно пострадавших информация на данный момент уточняется, сообщил мэр.

Один из ударов пришелся по центральной части города, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в многоквартирном доме загорелся балкон. На месте работают спасатели.

На данный момент есть информация об одном пострадавшем.