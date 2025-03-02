В Харькове прогремел взрыв: Терехов сообщил, что БпЛА влетел в многоэтажку
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Взрыв прогремел в Харькове около 22:00 2 марта.
Мэр Игорь Терехов написал в Telegram, что, предварительно, БпЛА типа «Шахед» ударил по центральной части города.
Спустя несколько минут он добавил, что российский дрон попал в многоэтажку, на одном из этажей начался пожар.
Удар пришелся по жилому многоквартирному дому в Киевском районе. Относительно пострадавших информация на данный момент уточняется, сообщил мэр.
Один из ударов пришелся по центральной части города, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в многоквартирном доме загорелся балкон. На месте работают спасатели.
На данный момент есть информация об одном пострадавшем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, взрыв, дом, дрон, Игорь Терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2025 в 22:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв прогремел в Харькове около 22:00 2 марта.".