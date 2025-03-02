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У Харкові пролунав вибух: серед вісьмох постраждалих – дитина (відео)

Події 23:38   02.03.2025
Олена Нагорна
У Харкові пролунав вибух: серед вісьмох постраждалих – дитина (відео)

Вибух пролунав у Харкові близько 22:00 2 березня.

Доповнено о 23:38. Серед постраждалих – дитина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Серед вже вісьмох постраждалих – семирічна дитина. Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон. На місці прильоту працюють усі відповідні служби та волонтери”, – написав він.

Доповнено о 23:32. У квартирі, в яку влетів “шахед”, ніхто не мешкав, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“О 10-й годині вечора відбулося влучання в Салтівському районі, влучання в п’ятий поверх п’ятиповерхового житлового будинку. Попередньо це БпЛА “Шахед”, або ж “Герань-2″. На п’ятому поверсі в сусідній квартирі відбулася пожежа. У тій квартирі, в якій було безпосереднє влучання, ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові та в принципі він там не мешкав. Тому ми зараз не маємо серйозних жертв. Продовжується ще поквартирний обхід в цьому будинку і спілкування з місцевими на предмет їх травмування. Тому кількість травмованих може бути збільшена, але в принципі серйозними пораненнями, вірогідно, вже нікого не буде”, – відзначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Мер Харкова Ігор Терехов тим часом повідомив, що постраждалих уже семеро.

Доповнено о 23:12. Постраждалих вже п’ятеро, відзначив міський голова.

Доповнено о 22:56. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, інформує Терехов.

Доповнено о 22:47. Через удар “шахеда” по багатоповерхівці в Харкові виникла пожежа, відзначив мер Харкова.

“Зараз гасять пожежу, яка внаслідок влучання БПЛА, охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку. На дану хвилину троє постраждалих: молодик 21 року, 80-річна жінка та 50-річний чоловік. Усі від госпіталізації на разі відмовилися”, — поінформував Терехов.

Доповнено о 22:37. “Постраждав 21-річний чоловік, без госпіталізації. Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загоряння квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих зросла до трьох, їм надали допомогу на місці.

22:19. Мер Ігор Терехов написав у телеграмі, що, попередньо, БпЛА типу «Шахед» вдарив по центральній частині міста.

За кілька хвилин він додав, що російський дрон влучив у багатоповерхівку, на одному з поверхів почалася пожежа.

Удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку в Київському районі, повідомив мер.

Як пише начальник ХОВА Олег Синєгубов, у багатоквартирному будинку в центрі міста спалахнув балкон. На місці працюють рятувальники.

Наразі є інформація про одного постраждалого.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2025 в 23:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 22:00 2 березня.".