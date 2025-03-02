Золочівську громаду закидали КАБами: постраждав підліток та його бабуся (фото)

Двоє людей постраждали внаслідок авіаудару по Золочівській громаді Харківської області 2 березня.

Авіація РФ вдарила КАБами по селу Довжик. Внаслідок атаки постраждали 65-річна жінка та 14-річний хлопчик. Поранених ушпиталили, повідомляє ХОВА.

За даними облуправління Нацполіції, у хлопця осколкове поранення й гостра реакція на стрес, а в його бабусі – вибухові поранення.

Як уточнило видання «Зоря-news» з посиланням на голову Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, близько 16:00 на громаду скинули чотири КАБи, два з них – на село Довжик. Попередньо, пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди та енергомережі. Ще два КАБи вдарили по околицях села Довжик та селища Рідне. Там минулося без жертв та руйнувань.

О 14:30 росіяни з артилерії обстріляли село Клинова-Новоселівка. Внаслідок 15 ударів пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди, газо- та енергомережі.

А близько 9:00 росіяни FPV-дронами вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Внаслідок прямого влучання було пошкоджене приміщення навчального закладу.