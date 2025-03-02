“Лютий закінчився жорстокими атаками”: Терехов назвав число зруйнованих домів

У лютому внаслідок російських ударів у Харкові були пошкоджені 163 будинки, значна частина з них лише за останній день місяця, повідомив мер Ігор Терехов.

Загалом, за даними міського голови, було вибито 2259 вікон. Станом на сьогодні понад 80% із них вже закрито, а решту – наслідки останнього обстрілу – комунальники мають закрити до кінця вечора 2 березня.

Зазнали руйнувань 37 дахів, 14 з них уже відновлені або в процесі ремонту.

“Лютий закінчився жорстокими російськими атаками на цивільну інфраструктуру Харкова. Увесь минулий місяць ворог цілеспрямовано бив по житлових будинках, підприємствах, енергетиці та медзакладах, намагаючись максимально ускладнити наше життя”, – констатував Терехов.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків БпЛА з 23:00 28 лютого. Дев’ять “прильотів” зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання були біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість, біля однієї з лікарень. Також була пошкоджена АЗС, інформували в обласній прокуратурі. Атакували місто БпЛА типу «Шахед» або «Герань». Постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей. Загалом, за даними мера Ігоря Терехова, було пошкоджено близько сотні будівель.