Понад 20 разів ворог обстріляв Харків у лютому: чим били, статистика Терехова
Фото: Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику ударів по місту за лютий. За його даними, окупанти обстріляли обласний центр 21 раз.
«Левова частка ударів прийшлася на вчорашній вечір і ніч. У лютому є поранені, серед яких діти, та одна загибла жінка», – зазначив мер.
Як повідомив міський голова, в останній місяць зими ворог бив Харкову БпЛА «Молния», «Герань» та «Шахед». Також зафіксували «приліт» ФАБ.
«Загалом протягом місяця ворог найчастіше атакував нас саме вночі – тоді, коли люди завжди вдома», – додав Терехов.
Він також повідомив і хороші новини. Зокрема, нагадав: 22 лютого у місті запустили диференційовану систему повітряної тривоги.
«Думаю, ви вже помітили: сирени лунають рідше», – підкреслив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику ударів по місту за лютий. За його даними, окупанти обстріляли обласний центр 21 раз.".