Понад 20 разів ворог обстріляв Харків у лютому: чим били, статистика Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику ударів по місту за лютий. За його даними, окупанти обстріляли обласний центр 21 раз.

«Левова частка ударів прийшлася на вчорашній вечір і ніч. У лютому є поранені, серед яких діти, та одна загибла жінка», – зазначив мер.

Як повідомив міський голова, в останній місяць зими ворог бив Харкову БпЛА «Молния», «Герань» та «Шахед». Також зафіксували «приліт» ФАБ.

«Загалом протягом місяця ворог найчастіше атакував нас саме вночі – тоді, коли люди завжди вдома», – додав Терехов.

Він також повідомив і хороші новини. Зокрема, нагадав: 22 лютого у місті запустили диференційовану систему повітряної тривоги.

«Думаю, ви вже помітили: сирени лунають рідше», – підкреслив мер.