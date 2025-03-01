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Понад 20 разів ворог обстріляв Харків у лютому: чим били, статистика Терехова

Суспільство 13:01   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Понад 20 разів ворог обстріляв Харків у лютому: чим били, статистика Терехова Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику ударів по місту за лютий. За його даними, окупанти обстріляли обласний центр 21 раз.

«Левова частка ударів прийшлася на вчорашній вечір і ніч. У лютому є поранені, серед яких діти, та одна загибла жінка», – зазначив мер.

Як повідомив міський голова, в останній місяць зими ворог бив Харкову БпЛА «Молния», «Герань» та «Шахед». Також зафіксували «приліт» ФАБ.

«Загалом протягом місяця ворог найчастіше атакував нас саме вночі – тоді, коли люди завжди вдома», – додав Терехов.

Він також повідомив і хороші новини. Зокрема, нагадав: 22 лютого у місті запустили диференційовану систему повітряної тривоги.

«Думаю, ви вже помітили: сирени лунають рідше», – підкреслив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 13:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику ударів по місту за лютий. За його даними, окупанти обстріляли обласний центр 21 раз.".