Масований обстріл Харкова: фото та відео з місць ударів БпЛА

Щонайменше дев’ять влучань ворожих безпілотників зафіксували в Харкові. Попередньо, для нічної атаки росіяни використали БпЛА типу «Шахед» та «Герань».

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, під ударами опинилися Новобаварський, Київський та Шевченківський райони міста. Відомо про сім постраждалих.

«Серед них одна дитина, це хлопчик 6 років, в нього не загрожуючі життю поранення та гостра реакція на стрес. Серед всіх інших травмованих маємо п’ять жінок та одного чоловіка. Серед всіх травмованих у чотирьох – гостра реакція на стрес, у інших не загрожуючі життю поранення тіла та вибухові травми», – розповіли правоохоронці.

У Шевченківському районі – два влучання в різних локаціях біля багатоповерхівок. Там пошкоджені фасади цих будинків і вибиті сотні вікон. Також у цьому районі «приліт» біля однієї з великих лікарень, там евакуйовані десятки пацієнтів.

«Також в цьому районі було влучання по приватному житловому будинку. У Київському районі – влучання в не працюючу офісну будівлю та АЗС. У Новобаварському районі – влучання в одноповерховий будинок», – повідомили в прокуратурі.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Відео: Харківська обласна прокуратура

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок ударів в місті виникло чотири осередки пожеж.

«Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю медзакладу, спричинивши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків і волонтерів евакуйовані 64 людини, серед них – 56 пацієнтів та дитина», – інформують рятувальники.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Відомо про сімох постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов.