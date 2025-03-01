Атака дронів на Харків триває: дитина поранена склом, горить будинок
З 22:50 у Харкові лунають вибухи – місто під масованою атакою російських безпілотників. Про постраждалих не повідомляється.
Доповнено о 00:29. Унаслідок удару в Новобаварському районі Харкова горить приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 00:25. Щонайменше вісім безпілотників ударили по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, у кількох місцях влучань виникли загоряння будівель та автомобілів”, — написав Синєгубов.
Він уточнив, що дитина поранена склом.
00:18. О 00:15 у Харкові знову прогримів вибух. Мер Ігор Терехов повідомляє про чергове влучання по Шевченківському району.
Станом на північ 1 березня було відомо про кілька ударів по Шевченківському району. Внаслідок одного з них почалася пожежа на території медустанови, де знаходилися люди. Також пошкоджені житлові будинки. Одне з влучань зафіксували у Холодногірському районі. Також відомо про “приліт” біля АЗС у Київському районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака, дрони, новини Харкова, Олег Синегубов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 00:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22:50 у Харкові лунають вибухи – місто під масованою атакою російських безпілотників. Про постраждалих не повідомляється.".