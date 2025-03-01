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Атака дронів на Харків триває: дитина поранена склом, горить будинок

Події 00:29   01.03.2025
Олена Нагорна
Атака дронів на Харків триває: дитина поранена склом, горить будинок Фото: Anton Petrus

З 22:50 у Харкові лунають вибухи – місто під масованою атакою російських безпілотників. Про постраждалих не повідомляється.

Доповнено о 00:29. Унаслідок удару в Новобаварському районі Харкова горить приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 00:25. Щонайменше вісім безпілотників ударили по Харкову, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Усі – виключно по цивільній інфраструктурі: Київський, Шевченківський, Новобаварський райони. Десятки пошкоджених будинків, у кількох місцях влучань виникли загоряння будівель та автомобілів”, — написав Синєгубов.

Він уточнив, що дитина поранена склом.

00:18. О 00:15 у Харкові знову прогримів вибух. Мер Ігор Терехов повідомляє про чергове влучання по Шевченківському району.

Станом на північ 1 березня було відомо про кілька ударів по Шевченківському району. Внаслідок одного з них почалася пожежа на території медустанови, де знаходилися люди. Також пошкоджені житлові будинки. Одне з влучань зафіксували у Холодногірському районі. Також відомо про “приліт” біля АЗС у Київському районі.

Читайте також: Затишшя на Куп’янщині триває, що на півночі Харківщини – дані Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 00:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22:50 у Харкові лунають вибухи – місто під масованою атакою російських безпілотників. Про постраждалих не повідомляється.".