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Вибухи в Харкові: атака БпЛА, є “прильоти” (доповнюється)

Події 23:57   28.02.2025
Вікторія Яковенко
Вибухи в Харкові: атака БпЛА, є “прильоти” (доповнюється) Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

З 22:50 вибухи лунають у Харкові. Відомо про атаку БпЛА на місто.

Доповнено о 23:57. Ще один “приліт” зафіксували у Київському районі біля АЗС. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, повідомляє мер Ігор Терехов.

Доповнено о 23:56. Про ще влучання в центрі інформують Терехов і Синєгубов.

“Черговий приліт БПЛА по центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки”, – пише мер.

“Ще одне влучання безпілотника у Київському району. Усі влучання – центральна частина міста Харків”, – повідомляє начальник ХОВА.

Доповнено о 23:54. Працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі триповерхової будівлі медзакладу в центрі, яка виникла внаслідок влучання БпЛА “Шахед”, інформує начальник ХОВА.

Доповнено о 23:40. Один з БпЛА у Шевченківському районі влучив у медичний заклад, в якому перебувають люди. На місці виникла пожежа, інформує мер Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що наразі інформації щодо постраждалих немає.

Доповнено о 23:31. Про ще «прильоти» в Холодногірському та Шевченківському районах інформують голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

«Четвертий удар – у Холодногірському районі. Профільні служби виїхали на місце влучання», – зазначив голова ХОВА.

«Приліт» по центральній частині міста. Попередньо – Шевченківський район. Щодо постраждалих інформація уточнюється», – повідомив Терехов.

Доповнено о 23:19. Другий «приліт» (у Шевченківському районі) стався навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки, інформує мер Ігор Терехов.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється», – пише міський голова.

Доповнено о 23:15. Внаслідок влучання «шахеда» в Шевченківському районі, за попередніми даними, постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 23:06. У Харкові зафіксували ще один «приліт», інформує мер Ігор Терехов.

«У Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками», – написав він.

23:01. Мер Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, у центральній частині Харкова зафіксували «приліт».

«У районі житлової забудови. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – написав мер.

Також він попередив, що на місто рухаються ще БпЛА.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог вдарив безпілотником по Київському району.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 23:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22:50 вибухи лунають у Харкові. Відомо про атаку БпЛА на місто.".