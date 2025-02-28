Вибухи в Харкові: атака БпЛА, є “прильоти” (доповнюється)
З 22:50 вибухи лунають у Харкові. Відомо про атаку БпЛА на місто.
Доповнено о 23:57. Ще один “приліт” зафіксували у Київському районі біля АЗС. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, повідомляє мер Ігор Терехов.
Доповнено о 23:56. Про ще влучання в центрі інформують Терехов і Синєгубов.
“Черговий приліт БПЛА по центральній частині Харкова. Пошкоджено житлові будинки”, – пише мер.
“Ще одне влучання безпілотника у Київському району. Усі влучання – центральна частина міста Харків”, – повідомляє начальник ХОВА.
Доповнено о 23:54. Працівники ДСНС ліквідовують пожежу на покрівлі триповерхової будівлі медзакладу в центрі, яка виникла внаслідок влучання БпЛА “Шахед”, інформує начальник ХОВА.
Доповнено о 23:40. Один з БпЛА у Шевченківському районі влучив у медичний заклад, в якому перебувають люди. На місці виникла пожежа, інформує мер Ігор Терехов.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що наразі інформації щодо постраждалих немає.
Доповнено о 23:31. Про ще «прильоти» в Холодногірському та Шевченківському районах інформують голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.
«Четвертий удар – у Холодногірському районі. Профільні служби виїхали на місце влучання», – зазначив голова ХОВА.
«Приліт» по центральній частині міста. Попередньо – Шевченківський район. Щодо постраждалих інформація уточнюється», – повідомив Терехов.
Доповнено о 23:19. Другий «приліт» (у Шевченківському районі) стався навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки, інформує мер Ігор Терехов.
«Інформація щодо постраждалих уточнюється», – пише міський голова.
Доповнено о 23:15. Внаслідок влучання «шахеда» в Шевченківському районі, за попередніми даними, постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 23:06. У Харкові зафіксували ще один «приліт», інформує мер Ігор Терехов.
«У Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками», – написав він.
23:01. Мер Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, у центральній частині Харкова зафіксували «приліт».
«У районі житлової забудови. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – написав мер.
Також він попередив, що на місто рухаються ще БпЛА.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог вдарив безпілотником по Київському району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 23:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 22:50 вибухи лунають у Харкові. Відомо про атаку БпЛА на місто.".