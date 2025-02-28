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Взрывы в Харькове: атака БпЛА, есть «прилеты» (дополняется)

Происшествия 23:57   28.02.2025
Виктория Яковенко
Взрывы в Харькове: атака БпЛА, есть «прилеты» (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

С 22:50 взрывы раздаются в Харькове. Известно об атаке БпЛА на город.

Дополнено в 23:57. Еще один «прилет» зафиксировали в Киевском районе возле АЗС. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, сообщает мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 23:56. О еще попадании или попаданиях в центре информируют Терехов и Синегубов.

«Очередной прилет БпЛА по центральной части Харькова. Повреждены жилые дома», — пишет мэр.

«Еще одно попадание беспилотника в Киевском районе. Все попадания — центральная часть Харькова», — сообщает начальник ХОВА.

Дополнено в 23:54. Работники ГСЧС ликвидируют пожар на кровле трехэтажного здания медучреждения в центре, который возник в результате попадания БпЛА «Шахед», информирует начальник ХОВА.

Дополнено в 23:40. Один из БпЛА в Шевченковском районе попал в медицинское учреждение, в котором находятся люди. На месте возник пожар, информирует мэр Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что на данный момент информации о пострадавших нет.

Дополнено в 23:31. О еще «прилетах» в Холодногорском и Шевченковском районах информируют глава ХОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

«Четвертый удар – в Холодногорском районе. Профильные службы выехали на место попадания», — отметил глава ХОВА.

«Прилет» по центральной части города. Предварительно – Шевченковский район. Относительно пострадавших информация уточняется», – сообщил Терехов.

Дополнено в 23:19. Второй «прилет» (в Шевченковском районе) произошел напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Информация о пострадавших уточняется», – пишет мэр.

Дополнено в 23:15. В результате попадания «Шахеда» в Шевченковском районе, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 23:06. В Харькове зафиксировали еще один «прилет», сообщает мэр Игорь Терехов.

«В Шевченковском районе и снова рядом с жилыми многоэтажками», – написал он.

23:01. Мер города Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, в центральной части Харькова зафиксировали «прилет».

«В районе жилой застройки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал мэр.

Также он предупредил, что на город летят еще БпЛА.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил беспилотником по Киевскому району.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 23:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22:50 взрывы раздаются в Харькове. Известно об атаке БпЛА на город.".