Атака дронов на Харьков продолжается: ребенок ранен стеклом, горит дом

С 22:50 в Харькове гремят взрывы — город под массированной атакой российских беспилотников. О пострадавших не сообщается.

Дополнено в 00:29. В результате удара в Новобаварском районе Харькова горит частный дом. Информация о пострадавших не поступала, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 00:25. Не меньше восьми беспилотников ударили по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы. Десятки поврежденных домов, в нескольких местах попадания возникли возгорания зданий и автомобилей», — написал Синегубов.

Он уточнил, что ребенок поранен стеклом.

00:18. В 00:15 в Харькове снова прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщает об очередном попадании по Шевченковскому району.

По состоянию на полночь 1 марта было известно о нескольких ударах по Шевченковскому району. В результате одного из них начался пожар на территории медучреждения, где находились люди. Также повреждены жилые дома. Одно из попаданий зафиксировали в Холодногорском районе. Также известно о «прилете» возле АЗС в Киевском районе.