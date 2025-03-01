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Атака дронов на Харьков продолжается: ребенок ранен стеклом, горит дом

Происшествия 00:29   01.03.2025
Елена Нагорная
Атака дронов на Харьков продолжается: ребенок ранен стеклом, горит дом Фото: Anton Petrus

С 22:50 в Харькове гремят взрывы — город под массированной атакой российских беспилотников. О пострадавших не сообщается.

Дополнено в 00:29. В результате удара в Новобаварском районе Харькова горит частный дом. Информация о пострадавших не поступала, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 00:25. Не меньше восьми беспилотников ударили по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Все – исключительно по гражданской инфраструктуре: Киевский, Шевченковский, Новобаварский районы. Десятки поврежденных домов, в нескольких местах попадания возникли возгорания зданий и автомобилей», — написал Синегубов.

Он уточнил, что ребенок поранен стеклом.

00:18. В 00:15 в Харькове снова прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщает об очередном попадании по Шевченковскому району.

По состоянию на полночь 1 марта было известно о нескольких ударах по Шевченковскому району. В результате одного из них начался пожар на территории медучреждения, где находились люди. Также повреждены жилые дома. Одно из попаданий зафиксировали в Холодногорском районе. Также известно о «прилете» возле АЗС в Киевском районе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 00:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 22:50 в Харькове гремят взрывы — город под массированной атакой российских беспилотников.".