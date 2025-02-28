Затишье на Купянщине продолжается, что на севере Харьковщины — данные Генштаба
Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 проинформировал Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении противник один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска и получил отпор.
На Купянском направлении российские военные активных наступательных действий не проводили.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении было шесть боев. Тем временем на Купянщине было тихо – ни одного штурма РФ не зафиксировали.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 16:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 проинформировал Генштаб ВСУ.".