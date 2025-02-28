Затишье на Купянщине продолжается, что на севере Харьковщины — данные Генштаба

Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 проинформировал Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении противник один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска и получил отпор.

На Купянском направлении российские военные активных наступательных действий не проводили.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении было шесть боев. Тем временем на Купянщине было тихо – ни одного штурма РФ не зафиксировали.