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Затишье на Купянщине продолжается, что на севере Харьковщины — данные Генштаба

Фронт 16:55   28.02.2025
Елена Нагорная
Затишье на Купянщине продолжается, что на севере Харьковщины — данные Генштаба

Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 проинформировал Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении противник один раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска и получил отпор.

На Купянском направлении российские военные активных наступательных действий не проводили.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении было шесть боев. Тем временем на Купянщине было тихо – ни одного штурма РФ не зафиксировали.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 16:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 16:00 проинформировал Генштаб ВСУ.".