О затишье на Купянщине сообщает Генштаб ВСУ – боев не зафиксировали

О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 28 февраля.

На Харьковском направлении было шесть боев. Враг атаковал в районе Волчанска и Кондрашовки. Тем временем на Купянщине было тихо – украинские защитники сообщают, что ни одного штурма РФ не зафиксировали.

В течение суток под вражеские авиаудары попали такие населенные пункты области: Рясное, Слатино и Дорошовка.

Потери оккупантов следующие: