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О затишье на Купянщине сообщает Генштаб ВСУ – боев не зафиксировали

Украина 08:11   28.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
О затишье на Купянщине сообщает Генштаб ВСУ – боев не зафиксировали

О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 28 февраля.

На Харьковском направлении было шесть боев. Враг атаковал в районе Волчанска и Кондрашовки. Тем временем на Купянщине было тихо – украинские защитники сообщают, что ни одного штурма РФ не зафиксировали.

В течение суток под вражеские авиаудары попали такие населенные пункты области: Рясное, Слатино и Дорошовка.

Потери оккупантов следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 28 февраля.".