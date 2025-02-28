О затишье на Купянщине сообщает Генштаб ВСУ – боев не зафиксировали
О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 28 февраля.
На Харьковском направлении было шесть боев. Враг атаковал в районе Волчанска и Кондрашовки. Тем временем на Купянщине было тихо – украинские защитники сообщают, что ни одного штурма РФ не зафиксировали.
В течение суток под вражеские авиаудары попали такие населенные пункты области: Рясное, Слатино и Дорошовка.
Потери оккупантов следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток пытался наступать враг на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке 28 февраля.".