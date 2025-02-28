Про затишшя на Куп’янщині повідомляє Генштаб ЗСУ – боїв не зафіксували
Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 28 лютого.
На Харківському напрямку було шість боїв. Ворог атакував у районі Вовчанська та Кіндрашівки. Тим часом на Куп’янщині було тихо – українські захисники повідомляють, що жодного штурму РФ не зафіксували.
Протягом доби під ворожі авіаудари потрапили такі населені пункти області: Рясне, Слатине та Дорошівка.
Втрати окупантів наступні:
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 28 лютого.".