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Про затишшя на Куп’янщині повідомляє Генштаб ЗСУ – боїв не зафіксували

Україна 08:11   28.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про затишшя на Куп’янщині повідомляє Генштаб ЗСУ – боїв не зафіксували

Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 28 лютого.

На Харківському напрямку було шість боїв. Ворог атакував у районі Вовчанська та Кіндрашівки. Тим часом на Куп’янщині було тихо – українські захисники повідомляють, що жодного штурму РФ не зафіксували.

Протягом доби під ворожі авіаудари потрапили такі населені пункти області: Рясне, Слатине та Дорошівка.

Втрати окупантів наступні:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 28 лютого.".