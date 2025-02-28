Про затишшя на Куп’янщині повідомляє Генштаб ЗСУ – боїв не зафіксували

Про те, де протягом доби намагався наступати ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні 28 лютого.

На Харківському напрямку було шість боїв. Ворог атакував у районі Вовчанська та Кіндрашівки. Тим часом на Куп’янщині було тихо – українські захисники повідомляють, що жодного штурму РФ не зафіксували.

Протягом доби під ворожі авіаудари потрапили такі населені пункти області: Рясне, Слатине та Дорошівка.

Втрати окупантів наступні: