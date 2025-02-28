Заяви росіян про просування ЗС РФ біля Лозової виявилися фейком – ISW
Успіхів у окупантів немає на жодному напрямку Харківської області, уточнили у зведенні 28 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Ворог атакував позиції українських захисників на півночі області, проте просунутися так і не зміг. На Куп’янському напрямку росіяни також штурмували різних ділянках, але лінія фронту залишилася незмінною.
“26 і 27 лютого російські війська вели наступальні дії на північ від Куп’янська в районі Дворічної та Кіндрашівки, на північний схід від Куп’янська вздовж міжнародного кордону в районі Строївки та на схід від Куп’янська в районі Степової Новосілки та Петропавлівки”, – уточнили аналітики.
Бої були і на Борівському напрямку. А росіяни навіть заявили про деякі успіхи, які все ж таки виявилися фейковими.
“26 і 27 лютого російські війська вели наступальні дії на північний схід від Борової в районі Загризового і на південний схід від Борової в районі Греківки. Непідтверджені наступи, заявлені Росією: російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на захід від Лозової (на північний схід від Борової) і на схід від Копанок (на схід від Борової)”, – додали в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 07:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Успіхів у окупантів немає на жодному напрямку Харківської області, уточнили у зведенні 28 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".