Заявления россиян о продвижении ВС РФ около Лозовой оказались фейком – ISW

Успехов у оккупантов нет ни на одном направлении Харьковской области, уточнили в сводке 28 февраля аналитики Института изучения войны (ISW).

Враг атаковал позиции украинских защитников на севере области, однако продвинуться так и не смог. На Купянском направлении россияне также штурмовали на разных участках, но линия фронта осталась неизменной.

«26 и 27 февраля российские войска вели наступательные действия к северу от Купянска в районе Двуречной и Кондрашовки, к северо-востоку от Купянска вдоль международной границы в районе Строевки и к востоку от Купянска в районе Степной Новоселки и Петропавловки», – уточнили аналитики.

Бои были и на Боровском направлении. А россияне даже заявили о некоторых успехах, которые все же оказались ложными.

«26 и 27 февраля российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и к юго-востоку от Боровой в районе Грековки. Неподтвержденные наступления, заявленные Россией: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к западу от Лозовой (к северо-востоку от Боровой) и к востоку от Копанок (восточнее Боровой)», – добавили в Институте изучения войны.