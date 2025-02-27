Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов
Ночь на 27 февраля в Харькове прошла более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона Игорь Терехов. Однако он рассказал о последствиях ударов БпЛА накануне, 26 числа.
«Было четыре «прилета» по Киевскому району Харькова и очень серьезные разрушения были. Прежде всего – это многоэтажка. Попадание было в жилую квартиру, расположенную на втором этаже, произошел пожар. Нам пришлось эвакуировать людей оттуда, отключить все коммуникации. Сейчас практически все квартиры, за исключением тех, где был пожар, – со всеми коммуникациями. Работали практически круглосуточно наши КП», – отметил Терехов.
Еще один «прилет» был в проезжую часть в центре Харькова, продолжил мэр.
«К сожалению, пострадали жилой дом, вуз, здание театра. Кроме этого, была повреждена электросеть, контактная сеть, заживляющая и дающая возможность работы городского транспорта. Также работали сотрудники «Горэлектротранспорта», чтобы своевременно восстановить маршрут. Восстановление было таким образом, что харьковчане этого и не заметили, маршруты начали свою работу вовремя», — сказал мэр.
Два попадания зафиксировали возле кафе. Терехов подчеркнул, что там «прилетало» уже не в первый раз.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: «Прилеты» в центре и Киевском районе Харькова – фото при свете дня
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, БПЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, харьковчане;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь на 27 февраля в Харькове прошла более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона Игорь Терехов. Однако он рассказал о последствиях ударов БпЛА накануне, 26 числа.".