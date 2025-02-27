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Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов

Общество 13:02   27.02.2025
Виктория Яковенко
Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов Скриншот

Ночь на 27 февраля в Харькове прошла более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона Игорь Терехов. Однако он рассказал о последствиях ударов БпЛА накануне, 26 числа.

«Было четыре «прилета» по Киевскому району Харькова и очень серьезные разрушения были. Прежде всего – это многоэтажка. Попадание было в жилую квартиру, расположенную на втором этаже, произошел пожар. Нам пришлось эвакуировать людей оттуда, отключить все коммуникации. Сейчас практически все квартиры, за исключением тех, где был пожар, – со всеми коммуникациями. Работали практически круглосуточно наши КП», – отметил Терехов.

Еще один «прилет» был в проезжую часть в центре Харькова, продолжил мэр.

«К сожалению, пострадали жилой дом, вуз, здание театра. Кроме этого, была повреждена электросеть, контактная сеть, заживляющая и дающая возможность работы городского транспорта. Также работали сотрудники «Горэлектротранспорта», чтобы своевременно восстановить маршрут. Восстановление было таким образом, что харьковчане этого и не заметили, маршруты начали свою работу вовремя», — сказал мэр.

Два попадания зафиксировали возле кафе. Терехов подчеркнул, что там «прилетало» уже не в первый раз.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь на 27 февраля в Харькове прошла более-менее спокойно, сообщил в эфире нацмарафона Игорь Терехов. Однако он рассказал о последствиях ударов БпЛА накануне, 26 числа.".