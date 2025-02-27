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Що не помітили харків’яни після атаки росіян, розповів Терехов

Суспільство 13:02   27.02.2025
Вікторія Яковенко
Що не помітили харків’яни після атаки росіян, розповів Терехов Скриншот

Ніч проти 27 лютого у Харкові минула більш-менш спокійно, повідомив в етері нацмарафону Ігор Терехов. Однак він розповів про наслідки ударів БпЛА напередодні, 26 числа.

«Було чотири «прильоти» по Київському району Харкова і дуже серйозні руйнації були. Перш за все – це багатоповерхівка. Влучання було в житлову квартиру, яка розташована на другому поверсі, виникла пожежа. Нам прийшлось евакуювати людей звідти, відключити всі комунікації. Зараз практично всі квартири, за виключенням тих, де була пожежа, – зі всіма комунікаціями. Працювали практично цілодобово наші КП», – зазначив Терехов.

Ще один «приліт» був у проїжджу частину в центрі Харкова, продовжив мер.

«На жаль, постраждали житловий будинок, виш, будівля театру. Крім цього, була пошкоджена електромережа, контактна мережа, яка заживлює і дає можливість роботи міського транспорту. Теж працювали робітники «Міськелектротранспорту», щоб своєчасно відновити маршрут. Відновлення було таким чином, що харків’яни того і не помітили, маршрути почали свою роботу своєчасно», – сказав міський голова.

Два влучання зафіксували біля кафе. Терехов підкреслив, що там «прилітало» вже не вперше.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч проти 27 лютого у Харкові минула більш-менш спокійно, повідомив в етері нацмарафону Ігор Терехов. Однак він розповів про наслідки ударів БпЛА напередодні, 26 числа.".