Що не помітили харків’яни після атаки росіян, розповів Терехов
Ніч проти 27 лютого у Харкові минула більш-менш спокійно, повідомив в етері нацмарафону Ігор Терехов. Однак він розповів про наслідки ударів БпЛА напередодні, 26 числа.
«Було чотири «прильоти» по Київському району Харкова і дуже серйозні руйнації були. Перш за все – це багатоповерхівка. Влучання було в житлову квартиру, яка розташована на другому поверсі, виникла пожежа. Нам прийшлось евакуювати людей звідти, відключити всі комунікації. Зараз практично всі квартири, за виключенням тих, де була пожежа, – зі всіма комунікаціями. Працювали практично цілодобово наші КП», – зазначив Терехов.
Ще один «приліт» був у проїжджу частину в центрі Харкова, продовжив мер.
«На жаль, постраждали житловий будинок, виш, будівля театру. Крім цього, була пошкоджена електромережа, контактна мережа, яка заживлює і дає можливість роботи міського транспорту. Теж працювали робітники «Міськелектротранспорту», щоб своєчасно відновити маршрут. Відновлення було таким чином, що харків’яни того і не помітили, маршрути почали свою роботу своєчасно», – сказав міський голова.
Два влучання зафіксували біля кафе. Терехов підкреслив, що там «прилітало» вже не вперше.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака, БПЛА, новини Харкова, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч проти 27 лютого у Харкові минула більш-менш спокійно, повідомив в етері нацмарафону Ігор Терехов. Однак він розповів про наслідки ударів БпЛА напередодні, 26 числа.".