«Прильоти» в центрі й Київському районі Харкова – фото при світлі дня
Комунальники усувають наслідки нічних ударів РФ у Харкові, повідомили у міськраді.
«Роботи тривають біля пошкодженої багатоповерхівки в Київському районі, а також у центральній частині міста. Комунальники прибирають бите скло та великогабаритне сміття», – зазначили у мерії.
За даними міськради, внаслідок атаки пошкоджені 11 будівель у Київському та Шевченківському районах. Загалом було вибито 639 вікон у квартирах, ще 53 – у місцях загального користування. Станом на 11:00 комунальники закрили майже половину контурів.
«Також робітники КП «Міськсвітло» усунули пошкодження 80 м кабелю та відремонтували вісім ліхтарів у Київському районі. Зараз тривають роботи з відновлення освітлення», – додали у мерії.
Нагадаємо, повітряну тривогу у Харкові оголосили 25 лютого о 23:46 – мешканців поінформували про загрозу атаки «шахедів». У різних районах було чути роботу ППО. Вибухи почалися близько опівночі та тривали протягом пів години. Вже вночі 26 лютого мер Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” у двох районах Харкова – Шевченківському та Київському. За даними Харківської обласної прокуратури, по місту вдарили три БпЛА «Герань». Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок влучення уламків пошкоджено скління у житловому будинку, університет, оперний театр та кафе. Внаслідок «прильотів» три жінки отримали гостру реакцію на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки нічних ударів РФ у Харкові, повідомили у міськраді.".