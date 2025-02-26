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Ніч вибухів у Харкові: Терехов повідомив про три “прильоти”

Події 00:42   26.02.2025
Оксана Горун
Ніч вибухів у Харкові: Терехов повідомив про три “прильоти”

Харків атакують БпЛА. Мешканці чують роботу ППО. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що в місті є влучання.

 “Маємо три прильоти по місту, за попередньою інформацією – у Шевченківському та Київському районах. На дану хвилину – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – написав Терехов вночі 26 лютого.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 23:46 – мешканців інформували про загрозу атаки “шахедів”. У різних районах було чути роботу ППО. Вибухи почалися близько опівночі та тривали протягом пів години.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 00:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків атакують БпЛА. Мешканці чують роботу ППО. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що в місті є влучання".