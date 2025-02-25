Чому військовий зіштовхнув чоловіка з велосипеда у Харкові, пояснив ОТЦК

У соцмережах завірусилося відео, де військовослужбовець ТЦК збив на землю чоловіка, який їхав велосипедом.

«Під час здійснення заходів оповіщення у Харкові група оповіщення виявила громадянина, що пересувався на велосипеді, не реагував на вимоги військовослужбовців зупинитися та надати на перевірку документи», — розповіли в ОТЦК.

Щоб з’ясувати, навіщо чоловік тікав, його зупинив військовослужбовець ТЦК та СП, зіштовхнувши з велосипеда на землю.

Відео: 5 канал

«Під час перевірки документів виявили, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку, як такий, що самовільно залишив військову частину», – зазначили в ОТЦК.

Військовослужбовця доставили до Нацполіції, а згодом до Харківського зонального відділу ВСП.

«За фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення призначили службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи», – наголосили в ОТЦК.