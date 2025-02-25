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Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК

Происшествия 21:44   25.02.2025
Оксана Якушко
Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК Скриншот

В соцсетях завирусилось видео, где военнослужащий ТЦК сбил на землю ехавшего на велосипеде мужчину.

«При осуществлении мер оповещения в Харькове группа оповещения обнаружила передвигавшегося на велосипеде гражданина, не реагировавшего на требования военнослужащих остановиться и предоставить на проверку документы», — рассказали в ОТЦК.

Чтобы выяснить, зачем мужчина убегал, его остановил военнослужащий ТЦК, столкнув с велосипеда на землю.

Видео: 5 канал

«При проверке документов обнаружили, что гражданин является военнослужащим одной из бригад и находится в розыске, как самовольно покинувший воинскую часть», — отметили в ОТЦК.

Военнослужащего доставили в Нацполицию, а затем в Харьковский зональный отдел ВСП.

«По факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначили служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», — подчеркнули в ОТЦК.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 21:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях завирусилось видео, где военнослужащий ТЦК сбил на землю ехавшего на велосипеде мужчину.".