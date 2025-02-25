Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК
В соцсетях завирусилось видео, где военнослужащий ТЦК сбил на землю ехавшего на велосипеде мужчину.
«При осуществлении мер оповещения в Харькове группа оповещения обнаружила передвигавшегося на велосипеде гражданина, не реагировавшего на требования военнослужащих остановиться и предоставить на проверку документы», — рассказали в ОТЦК.
Чтобы выяснить, зачем мужчина убегал, его остановил военнослужащий ТЦК, столкнув с велосипеда на землю.
Видео: 5 канал
«При проверке документов обнаружили, что гражданин является военнослужащим одной из бригад и находится в розыске, как самовольно покинувший воинскую часть», — отметили в ОТЦК.
Военнослужащего доставили в Нацполицию, а затем в Харьковский зональный отдел ВСП.
«По факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначили служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», — подчеркнули в ОТЦК.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: велосипед, военнослужащий, новости Харькова, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 21:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях завирусилось видео, где военнослужащий ТЦК сбил на землю ехавшего на велосипеде мужчину.".