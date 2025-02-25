Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове
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Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что за звуки взрывов слышали горожане в последние часы.
«Звуки взрывов, которые слышны в некоторых районах города, раздаются из области. В Харькове прилетов не было. Но враг каждый день терроризирует наш ближний и дальний пригород», — сообщил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что за звуки взрывов слышали горожане в последние часы.".