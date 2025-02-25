Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что за звуки взрывов слышали горожане в последние часы.

«Звуки взрывов, которые слышны в некоторых районах города, раздаются из области. В Харькове прилетов не было. Но враг каждый день терроризирует наш ближний и дальний пригород», — сообщил Терехов.