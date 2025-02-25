Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харьков  -8°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове

Общество 19:59   25.02.2025
Оксана Якушко
Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что за звуки взрывов слышали горожане в последние часы.

«Звуки взрывов, которые слышны в некоторых районах города, раздаются из области. В Харькове прилетов не было. Но враг каждый день терроризирует наш ближний и дальний пригород», — сообщил Терехов.

Читайте также: Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
Теплее нормы, осадков будет меньше: прогноз на март в Харькове и области
25.02.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 25.02: наркобизнес, обстрелы, прогноз на март
Новости Харькова — главное за 25.02: наркобизнес, обстрелы, прогноз на март
25.02.2025, 17:36
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
Названия восьми улиц и переулков исчезнут с карты Харькова
24.02.2025, 19:20
«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео)
«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео)
25.02.2025, 15:27
Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото)
Аллею памяти в честь погибших воинов открыли в Харькове (фото)
25.02.2025, 16:17
Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове
Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове
25.02.2025, 19:59

Новости по теме:

23:40
В Харькове раздалась серия взрывов: где был «прилет», есть раненые (обновлено)
15:27
Взрыв в Харькове: силы ПВО сбили БпЛА «Молния», что повреждено
07:31
Ночью в Харькове раздавались взрывы, есть пострадавшие (дополнено)
10:48
Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине
07:13
Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города

Вы читали новость: «Терехов прокомментировал звуки взрывов, которые слышны в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, что за звуки взрывов слышали горожане в последние часы.".